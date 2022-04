Σέρρες

Σέρρες: Δάγκωσε αστυνομικό για να αποφύγει την σύλληψη

Επεισοδιακή ήταν η προσπάθεια σύλληψης ενός άνδρα στις Σέρρες, μετά από καταγγελία που έγινε σε βάρος του, από την σύντροφο του.

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό εκτυλίχθηκε στις Σέρρες, όταν ένας άντρας δάγκωσε αστυνομικό στο χέρι, την στιγμή που πήγε να τον συλλάβει.

Νωρίτερα, η σύντροφός του είχε τηλεφωνήσει στην Αστυνομία, καταγγέλλοντας πως είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας.

Ο αστυνομικός φέρει δύο δαγκωματιές στο χέρι, με τους αστυνομικούς στη συνέχεια να προχωρούν στη σύλληψή του.

Την είδηση επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερρών, Αναστάσιος Αραμπατζή, ο οποίος μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Δίκτυο Τηλεόραση. Ο κ. Αραμπατζής ανέφερε ότι για περίπου 5 λεπτά ο άνδρας δάγκωνε τον αστυνομικό.

«Οι αστυνομικοί μετέβησαν στο διαμέρισμα, όντως υπήρχε θέμα ενδοοικογενειακής βίας και κατά την ακινητοποίηση του άνδρα για την προσαγωγή του στο αστυνομικό τμήμα Σερρών υπήρξε μια συμπλοκή, ο εν λόγω άντρας αντιστεκόταν στην προσαγωγή, επιτέθηκε στους συναδέρφους και δάγκωσε στο χέρι τον έναν συνάδερφο για 5 λεπτά δημιουργώντας ένα αιμάτωμα» αναφέρει ο κ. Αραμπατζής.

Σύμφωνα, με τον κ. Αραμπατζή, ο άνδρας συνελήφθη και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για βία κατά των αστυνομικών υπαλλήλων, για σωματικές βλάβες και για ενδοοικογενειακή βία.

