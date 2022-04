Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ληστεία σε ψιλικατζίδικο απέναντι από το Αστυνομικό Μέγαρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις “χτένισαν” τη γύρω περιοχή για τον εντοπισμό του.



Ληστεία με την απειλή όπλου σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, στη δυτική Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα απέναντι από το Αστυνομικό Μέγαρο!

Λίγο πριν τις 18:30, ένας άνδρας μπούκαρε στο κατάστημα και απείλησε με πιστόλι την υπάλληλο που βρισκόταν εντός του καταστήματος.

Αφού άρπαξε μέρος των εισπράξεων, τράπηκε σε φυγή.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις “χτένισαν” τη γύρω περιοχή για τον εντοπισμό του.

Λίγο αργότερα, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν τον δράστη και τον συνέλαβαν.

πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πισπιρίγκου - Δασκαλάκης: το διαζύγιο, η “κραυγή” της Τζωρτζίνας και τα “μάγια της πεθεράς” (βίντεο)

Δάσκαλος βίαζε μαθήτριες - Τουλάχιστον 8 εγκυμοσύνες από βιασμούς

O ευρωπαϊκός θρίαμβος της ΑΕΚ στο Καλλιμάρμαρο