Ηλεία

Ηλεία: Φωτιά σε δασική έκταση

Αναζωπύρωση σε προηγούμενο μέτωπο της πυρκαγιάς είναι σε εξέλιξη εδώ και λίγη ώρα.





Αναζωπύρωση σε προηγούμενο μέτωπο της πυρκαγιάς στο Ζαχοβούνι ανάμεσα σε Λιβαδάκι και Πτελέα (Φτελιά) είναι σε εξέλιξη εδώ και λίγη ώρα.

Όπως αναφέρουν κάτοικοι της περιοχής η φωτιά παρουσιάζει και νέες εστίες και οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας δίνουν μάχη για να περιορίσουν τη φωτιά.

Όπως αναφέρει και ο MSc Φυσ.Καταστροφών & Κρίσεων και προγνώστης Θοδωρής Κονδύλης "... οι συνθήκες δυσκολεύουν τον έλεγχο της δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της Καλλιθέας Ηλείας και ο λόγος είναι η επικράτηση χαμηλής υγρασίας (20-30%) ευνοώντας την εξέλιξή της (συνεχείς κηλιδώσεις). Οι συνθήκες θα διατηρηθούν ίδιες με το ανατολικό ρεύμα να διατηρεί ξηρές τις συνθήκες στα ηπειρωτικά και ορεινά κατά την διάρκεια της νύχτας και αύριο Τρίτη 5/4. Συνιστάται για το επόμενο 24ωρο να αποφεύγεται κάθε χρήση φωτιάς σε όλα τα ορεινά της Ηλείας" καταλήγει ο κ. Κονδύλης.

Επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 27 οχήματα, ενώ ενεργοποιήθηκε κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Λιβαδάκι Ανδρίτσαινας – Κρεστένων. Κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 4, 2022





πηγή: ilialive.gr

