Βόλος: Καταγγελία για απόπειρα βιασμού μαθήτριας

Η 16χρονη υποστήριξε ότι την ώρα που πήγαινε με τα πόδια στο σχολείο της, δέχθηκε επίθεση από έναν άνδρα.



Αναστάτωση στην τοπική κοινωνία του Βόλου προκάλεσε η είδηση για την απόπειρα βιασμού μίας 16χρονης μαθήτριας, σε συνοικία της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 16χρονη πήγαινε με τα πόδια στο σχολείο της, στις 07.50 το πρωί σήμερα, όταν στο πάρκο της Καλλιθέας, δέχθηκε επίθεση από έναν 35χρονο άνδρα, ο οποίος την παρέσυρε σε πυλωτή πολυκατοικίας και άρχισε να τη θωπεύει και να τη φιλάει στο πρόσωπο και στον λαιμό.

Η μαθήτρια έβαλε τις φωνές και ασκώντας βία στον επίδοξο βιαστή της, τού ξέφυγε και άρχισε να τρέχει για να απομακρυνθεί.

Τότε, συνάντησε έναν 33χρονο άνδρα, ο οποίος περπατούσε στην περιοχή με τον σκύλο του και τού ζήτησε βοήθεια, δείχνοντας μάλιστα τον άνδρα που παραλίγο να την κακοποιήσει σεξουαλικά.

Αμέσως ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, άνδρες της οποίας εντόπισαν και συνέλαβαν τον 35χρονο άνδρα, ο οποίος εξετάζεται και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα, αφού προηγήθηκε μήνυση από τους γονείς της ανήλικης.

