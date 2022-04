Λάρισα

Λάρισα: νεκρός μετά από τρελή πορεία νταλίκας (εικόνες)

Συγκλονίζουν οι εικόνες από το σημείο της σφοδρής σύγκρουσης της νταλίκας.

Τραγωδία συντελέστηκε λίγο πριν τις 6 το πρωί της Τρίτης έξω από την πόλη της Λάρισας, στο ύψος του κόμβου Γυρτώνης με ένα θανατηφόρο τροχαίο.

Πιο συγκεκριμένα, μία νταλίκα που κινούνταν στο ρεύμα προς Αθήνα υπό άγνωστες μέχρι τώρα συνθήκες εξετράπη της πορείας της με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε μια κολόνα.

Στον σημείο έσπευσαν Αστυνομία, ΕΚΑΒ και Πυροσβεστική, ενώ από τα συντρίμμια του οχήματος ανασύρθηκε νεκρός ο οδηγός της νταλίκας, ηλικίας 50 – 55 ετών.

