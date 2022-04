Εύβοια

Αλιβέρι: 45χρονος ΑμεΑ βρήκε φρικτό θάνατο στο σπίτι του

Το σπίτι του άτυχου άνδρα τυλίχθηκε στι φλόγες στο Αλιβέρι της Εύβοιας.

Ένα τραγικό περιστατικό συνέβη στο Αλιβέρι της Εύβοιας και πιο συγκεκριμένα, στον Άγιο Ιωάννη.

Πιο συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 10:00 το πρωί της Τρίτης, ένα σπίτι τυλίχθηκε στις φλόγες και βρήκε τραγικό θάνατο ο 45χρονος ΑμεΑ, που κάηκε ζωντανος.

Ο άτυχος άνδρας σύμφωνα με τοπικά μέσα ήταν αδερφός ιερέα γνωστού στην περιοχή.

Τα αίτια της φονικής πυρκαγιάς διερευνώνται από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αλιβερίου, στελέχη του οποίου εντόπισαν απανθρακωμένο τον 45χρονο άνδρα και κατέσβησαν την πυρκαγιά πριν επεκταθεί σε παρακείμενες οικίες.

