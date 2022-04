Δωδεκανήσα

Μεγάλη φωτιά στη Ρόδο: εκκένωση οικισμού

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σμείο. Η ανακοίνωση για εκκένωση μέρους του χωριού.

Μεγάλη φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική περιοχή της Σορωνής στη Ρόδο.

Στο σημείο σπεύδουν επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την κατάσβεσή της.

Μιλώντας στη «Ροδιακή», ο κοινοτάρχης Σορωνής Μανώλης Μπονιάτης επισήμανε ότι εκδόθηκε ήδη ανακοίνωση για εκκένωση μέρους του χωριού έτσι ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος.

Η ανακοίνωση της κοινότητας Σορωνής

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η κοινότητα Σορωνής, αναφέρει τα εξής:

«Ο Πρόεδρος και το Συμβούλιο της Κοινότητας Σορωνής παρακαλούν τους κατοίκους να εκκενώσουν άμεσα το παλιό χωριό λόγω πυρκαγιάς που πλησιάζει τον οικισμό. Να βοηθηθούν επίσης ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι, από όσους μπορούν να συνδράμουν».

Εκκενώθηκε το Γυμνάσιο Σορωνής

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Διευθύντρια του Γυμνασίου Σορωνης, κα. Κατερίνα Δογιάμα-Μητσοπούλου, αναφέρει πως εκκενώθηκε και το γυμνάσιο του χωριού.

Αναλυτικά η διευθύντρια του σχολείου αναφέρει:

«Αγαπητοί Γονείς και κηδεμόνες λόγω,της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο δάσος πάνω από τη Σορωνη,κρίθηκε αναγκαία η εκκένωση του σχολείου μας ,όπως και των υπολοίπων σχολειων άλλωστε στις 13:15 .Παρακαλουμε πολύ να παραλάβετε τους μαθητές μας από τη στάση του λεωφορείου. Για οποιαδήποτε πληροφορία είμαστε στη διάθεσή σας..Με εκτίμηση η Διευθύντρια του Γυμνασίου Σορωνης».

