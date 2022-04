Αχαΐα

Ρούλα Πισπιρίγκου: Υποστήριξη από ψυχολόγο θα λάβουν οι συμμαθητές της Τζωρτζίνας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όσα διαδραματίζονται τις τελευταίες ημέρες έφεραν αναστάτωση στους μαθητές οι οποίοι ακούνε σαστισμένοι όσα συμβαίνουν

Μετά τα τελευταία γεγονότα σχετικά με το θάνατο του 9χρονου κοριτσιού και τη σύλληψη της μητέρας του, Ρούλας Πισπιρίγκου, για τη δολοφονία της το σχολείο θεώρησε ότι έπρεπε να παρέμβει προκειμένου να υποστηριχθούν τα παιδιά στα οποία έχει δημιουργηθεί μία τεράστια ανασφάλεια και βεβαίως δεκάδες ερωτηματικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έντονη κινητικότητα αλλά και η ύπαρξη καναλιών έξω από το σχολείο, αλλά και τα όσα ακούνε να διαδραματίζονται τις τελευταίες ημέρες έφερε αναστάτωση στους μαθητές οι οποίοι ακούνε σαστισμένοι όσα συμβαίνουν μετά το θάνατο της συμμαθήτριας τους.

Αυτό οδήγησε στην αναγκαιότητα να ληφθεί μέριμνα. Σήμερα στο σχολείο μπαίνουν κοινωνικός λειτουργός και ψυχολόγος προκειμένου να στηρίξουν τα μουδιασμένα παιδιά της τάξης της στο 26ο Δημοτικό. Μέσα από την παρέμβαση των ειδικών, το σχολείο στοχεύει στο να δοθούν λύσεις ενώ σημαντική είναι και η κινητοποίηση των υποστηρικτικών φορέων που συνεργάζονται. Ζητούμενο λοιπόν του σχολείου είναι να ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας αλλά και να λύσει απορίες γονέων.

πηγή: thebest.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ζελένσκι στο ισπανικό κοινοβούλιο: Ο πόλεμος μοιάζει με τη σφαγή στην Γκουέρνικα

Κορινθία: Δύο φωτιές μέσα σε λίγη ώρα (εικόνες)

Ρούλα Πισπιρίγκου: δεν κατάλαβα γιατί δεν με πιστεύει ο Μάνος