Χανιά

Χανιά: νεκρός από ανατροπή αλιευτικού σκάφους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ανετράπη το αλιευτικό σκάφος.

Τραγωδία συντελέστηκε το βράδυ της Τρίτης στα Χανιά.

Πιο συγκεκριμένα, ένας 66χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του χθες, Τρίτη 5 Απριλίου, το βράδυ, όταν το αλειυτικό σκάφος στο οποίο επέβαινε ανετράπη.

Το περιστατικό συνέβη ανοικτά της Παλαιόχωρας κοντά στη θαλάσσια περιοχή Κριός.

Στο σκάφος επέβαιναν ακόμη δύο άτομα, τα οποία περισυνελέγησαν, ενώ ο 66χρονος μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Κέντρο Υγείας Κανδάνου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ανετράπη το αλιευτικό σκάφος ερευνώνται από την τοπική λιμενική Αρχή.

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show” – Δελαπόρτας: Ανέκδοτες ιστορίες από τον ελληνικό κινηματογράφο

Ρούλα Πισπιρίγκου: καταθέτει αίτημα αποφυλάκισης

Φωτιά στο Παπανικολάου: Εντοπίστηκε νεκρός