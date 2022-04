Θεσσαλονίκη

Φωτιά στο “Παπανικολάου”- ήρωας γιατρός στον ΑΝΤ1: Ασθενής μου είπε ότι εξερράγη το κινητό του

Ο διευθυντής της πνευμονολογικής κλινικής "Παπανικολάου" στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1. Τα αίτια της φωτιάς και το τηλεφώνημα από τον Μητσοτάκη.

Ο Σταύρος Τρύφων, διευθυντής της πνευμονολογικής κλινικής "Παπανικολάου" μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

"Εφημέρευα και ξαφνικά μία νοσηλεύτρια μου είπε πως έχουμε έναν ασθενή μπροστά που καίγεται" σημείωσε ο κ.Τρύφων και συνέχισε "έτρεξα αμέσως πήρα ένα πυροσβεστήρα και μπήκα μέσα στο δωμάτιο".

"Δυστυχώς ο ασθενής διασωληνώθηκε μιας και δεν μπορούσε να αναπνεύσει, και πριν διασωλωνωθεί μου είπε πως έσκασε το κινητό του στα χέρια του", είπε για τη διάσωση του ασθενούς αυτού.

Όπως ανέφερε, 20 ασθενείς σώθηκαν και ευτυχώς δεν πήρε φωτιά όλο το νοσοκομείο χάρη στα γρήγορα αντανακλαστικά του προσωπικού.

Ευχαρίστησε, μάλιστα, και τον πρωθυπουργό για το προσωπικό τηλεφώνημα που του έκανε.

