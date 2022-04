Θεσσαλονίκη

Φωτιά στο “Παπανικολάου”: Πέθανε και δεύτερος ασθενής

Μεγαλύτερες διαστάσεις παίρνει η πρωτοφανής τραγωδία. Πως εξελίσσεται η υγεία του άλλου τραυματία.

Δεν κατάφερε να κρατηθεί τελικά στη ζωή ακόμη ένας ασθενής που τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια της χθεσινής φωτιάς που ξέσπασε στην πνευμονολογική κλινική του Νοσοκομείου «Παπανικολάου».

Όπως είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», ο Διευθυντής πνευμονολογίας, Σταύρος Τρύφων, που έσωσε δύο ασθενείς, όταν ξέσπασε πυρκαγιά στην Πνευμονολογική Κλινική, ο άτυχος άντρας είχε υποστεί βαριά εγκαύματα.

Μέσα σε μια ώρα εισήχθη στο χειρουργείο για επέμβαση, αλλά η κατάσταση του ήταν από την πρώτη στιγμή πολύ σοβαρή, με αποτέλεσμα να παθαίνει πολλαπλές ανακοπές. Σήμερα το πρωί όμως κατέληξε, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων σε 2.

