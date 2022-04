Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Στάση εργασίας για τους εργαζόμενους στον ΟΑΣΘ

Χωρίς λεωφορεία θα είναι για πέντε ώρες οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης. Η ανακοίνωση των εργαζομένων του ΟΑΣΘ.

Σε πεντάωρη στάση εργασίας, από τις 9 το πρωί, προχωρούν αύριο οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΘ και οι υπηρεσίες του οργανισμού.

Όπως αναφέρει ο ΟΑΣΘ σε ανακοίνωσή του, ο οργανισμός κινεί άμεσα τις νομικές διαδικασίες προκειμένου η στάση εργασίας να κηρυχθεί παράνομη και καταχρηστική, καθώς παραβιάζει το νόμο και επιβαρύνει το κοινωνικό σύνολο. Διευκρινίζει μάλιστα ότι οι υπηρεσίες του του οργανισμού ετοιμάζουν δρομολόγια ελάχιστης εγγυημένης υπηρεσίας «και το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΘ οφείλει να διαθέσει το προσωπικό», υπογραμμίζει.

