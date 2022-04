Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: “Υπάλληλοι” της ΔΕΗ “ξάφρισαν” τις οικονομίες της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θύμα απατεώνων έπεσε μία ηλικιωμένη. Πώς την ξεγέλασαν και της άρπαξαν μια μικρή περιουσία από το σπίτι της.

Προσποιούμενοι τους υπαλλήλους της ΔΕΗ τέσσερις άνδρες απέσπασαν από ηλικιωμένη χρηματικό ποσό και κοσμήματα, στην περιοχή Ανάληψη της Θεσσαλονίκης. Ύστερα από αστυνομικές αναζητήσεις συνελήφθησαν τέσσερις άνδρες, 20 έως 43 ετών, που οδηγούνται στον εισαγγελέα.

Συγκεκριμένα, όπως καταγγέλθηκε, ένας εκ των δραστών με την παραπάνω υποτιθέμενη ιδιότητα έπεισε την παθούσα να μπει στο διαμέρισμά της κι όσο την απασχολούσε συνεργός του έψαχνε το σπίτι. Ένας τρίτος άνδρας κρατούσε "τσίλιες" στην είσοδο της οικοδομής κι ο τέταρτος περίμενε σε όχημα διαφυγής.

Μόλις απομακρύνθηκαν οι δράστες, η ηλικιωμένη διαπίστωσε την κλοπή. Κάλεσε την Άμεση Δράση κι ακολούθησαν γρήγορα οι έρευνες που οδήγησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρούλα Πισπιρίγκου - Λέων για Ίριδα και Μαλένα: τα νέα στοιχεία δείχνουν εγκληματική ενέργεια

Ελιξίριο νεότητας: Γύρισαν το δέρμα 53χρονης... 30 χρόνια πίσω!

Σπάρτη: Γυναίκα μαχαίρωσε 50χρονο