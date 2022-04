Καρδίτσα

Καρδίτσα: Νεκρός o άνδρας που έπεσε στον Πηνειό με τρακτέρ (εικόνες)

Τραγικό τέλος είχε ένας άνδρας που εγκλωβίστηκε μέσα στο τρακτέρ του, το οποίο βυθίστηκε το ποτάμι.

Νεκρός εντοπίστηκε στην κοίτη το Πηνειού ένας άνδρας, που όπως φαίνεται εκτελούσε εργασίες με το τρακτέρ του, κοντά στο ποτάμι.

Ο άνδρας εντοπίστηκε από πυροσβέστες κοντά στην Κόρδα. Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από Παλαμά και Καρδίτσα, ομάδα της ΕΜΑΚ από τη Λάρισα, περιπολικό της αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες διαπίστωσαν ότι το τρακτέρ ήταν σχεδόν ολόκληρο βυθισμένο στο νερό και μέσα στην καμπίνα του βρισκόταν ο οδηγός που δεν είχε τις αισθήσεις.

Οι προσπάθειες της ΕΜΑΚ και των άλλων δυνάμεων επικεντρώθηκαν συνέχεια στην ανάσυρση της σορού, που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ανήκει σε 68χρονο.

Περί τις 2 μ.μ. μετά από συντονισμένες προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων, ανασύρθηκε η σορός του άνδρα και εν συνεχεία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Καρδίτσας.

