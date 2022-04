Μαγνησία

Βόλος: 50χρονος κοιμήθηκε και δεν ξύπνησε ποτέ

Σοκ στο Βόλο από τον αιφνίδιο θάνατο του άνδρα που ζούσε με τη μητέρα του.

Θρήνος για 50χρονο άνδρα από το Βόλο, ο οποίος ξάπλωσε για ύπνο και δεν ξύπνησε ποτέ.

Ο Φίλιππος Ξηραδάκης ζούσε με τη μητέρα του στο σπίτι τους στο Βόλο.

Στις 8:30 η μητέρα του πήγε να τον ξυπνήσει, αλλά εκείνος δεν είχε τις αισθήσεις του.

Αν και κάλεσε το ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να διαπιστώνουν το θάνατό του, ιδιώτης γιατρός ήταν που τον πιστοποίησε.

Καθώς δεν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, δεν άνοιξε αστυνομική έρευνα, ωστόσο τα αίτια του θανάτου ερευνώνται.

Πηγή: magnesianews.gr

