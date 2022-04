Ημαθία: Έσφαξαν και έκλεψαν δεκάδες αρνιά από μαντρί (εικόνες)

Ημαθία

Απέναντι σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκε οικογένεια κτηνοτρόφων στο Κλειδί Ημαθίας

Απέναντι σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκε οικογένεια κτηνοτρόφων στο Κλειδί Ημαθίας, όταν σήμερα το πρωί πήγαν στη στάνη όπου εκτρέφουν κοπάδια από πρόβατα και αγελάδες.

Ο χώρος στέγασης των προβάτων πλημμυρισμένος από αίματα και 60 αρνιά που προοριζόταν για μεταφορά στο σφαγείο και εμπόριο ενόψει του Πάσχα, να έχουν κάνει φτερά.

Όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία, πρόκειται για στοχευμένη και καλά προετοιμασμένη ενέργεια, με τους επιτήδειους δράστες να σφάζουν επί τόπου τα ζώα, διαφεύγοντας μέσω πρόχειρου γεφυρώματος από αρδευτικό κανάλι και κατόπιν από παρακείμενο χωματόδρομο.

Έρευνα για το συμβάν διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Αλεξάνδρειας.

