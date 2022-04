Ηλεία

Αμαλιάδα: Σκύλος δάγκωσε 9χρονο αγοράκι

Το αγοράκι μεταφέρθηκε αρχικά στο Γ.Ν. Αμαλιάδας και έπειτα με ασθενοφόρο στο Καραμανδάνειο





Ένα αγόρι μόλις εννέα ετών μεταφέρεται εσπευσμένα στο Καραμανδάνειο παιδιατρικό νοσοκομείο της Πάτρας και είναι σοβαρά τραυματισμένο από δάγκωμα σκύλου στη γάμπα, με το περιστατικό να καταγράφεται στην Αμαλιάδα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας ελληνικός ποιμενικός που ήταν δεμένος, έσπασε την αλυσίδα του και επιτέθηκε στο παιδί δαγκώνοντάς το άσχημα στη γάμπα.

Το αγοράκι μεταφέρθηκε αρχικά στο Γ.Ν. Αμαλιάδας και έπειτα με ασθενοφόρο στο Καραμανδάνειο προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο σοβαρός τραυματισμός του.

