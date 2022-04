Εύβοια

Κάρυστος: Φωτιά σε δασική έκταση

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στον Άγιο Δημήτριο Καρυστου Ευβοίας λίγο μετά τις 7 το απόγευμα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν επίγειες, καθώς και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λόγω του ότι το σημείο της πυρκαγιάς είναι δύσβατο δόθηκε εντολή για να επιχειρήσουν για την κατάσβεσή της δύο εναέρια μέσα.

Συνολικά στην μάχη με τις φλόγες βρίσκονται 34 πυροσβέστες μεταξύ των οποίων 2 πεζοπόρες ομάδες και 11 οχήματα με την συνδρόμη εθελοντών.

