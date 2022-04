Αχαΐα

Πάτρα - Λέων για σπιτονοικοκυρά: ο Μάνος Δασκαλάκης είχε γνήσιο πληρεξούσιο

Τι αποσαφηνίζει ο δικηγόρος για τις πωλήσεις ακινήτων και το “κομπόδεμα” με λίρες, που φέρεται να είχε η θανούσα. Τι λέει για τις οφειλές σε λογαριασμούς και τράπεζες.

«Το πληρεξούσιο που είχε ο Μάνος Δασκαλάκης ήταν γνήσιο. Η σπιτονοικοκυρά τους είχε κινητικά προβλήματα, για αυτό και έκανε το πληρεξούσιο», είπε ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Λέων στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι».

Ο συνήγορος ορισμένων εκ των συγγενών – κληρονόμων της άτυχης γυναίκας, ανέφερε πως στο πλαίσιο της έρευνας που γίνεται «ψάχνουμε απαντήσεις για τα χρέη σε λογαριασμούς ηλεκτρικού και την μη εξυπηρέτηση δανείων».

«Είχε μια καλή σύνταξη η θανούσα. Δεν έχει ελεγχθεί ακόμη αν υπάρχουν αναλήψεις χρημάτων από λογαριασμούς της», συμπλήρωσε ο Κωνσταντίνος Λέων.

Όπως αποσαφήνισε, σχετικά με διάφορες αναφορές στην δημόσια σφαίρα, «δεν πουλήθηκε κάποιο ακίνητο, το τριώροφο στην οδό Μπιζανιού ανήκει στην ίδια και πλέον στους κληρονόμους της. Δεν είχε πολλά λεφτά η γυναίκα, αν είχε χρήματα δεν θα πλήρωνε τα δάνεια της; Ήταν μια εγγράμματη γυναίκα και θα φρόντιζε τα χρέη της. Δεν υπήρχαν πολλές λίρες ή άλλο σημαντικό χρηματικό ποσό και υπήρχαν δάνεια».

«Δέκα λίρες είχε το 2010, τότε με την κρίση προσπάθησε να της πουλήσει», προσέθεσε ο δημοσιογράφος της εφημερίδας «Πελοπόννησος», Γιώργος Αναστασόπουλος.

«Αυτό που ερευνούν τώρα οι Αρχές είναι πως πέθανε η γυναίκα», υπογράμμισε, ενώ όπως σημείωσε ο Κωνσταντίνος Λέων, η σπιτονοικοκυρά δεν είχε αφήσει διαθήκη.

