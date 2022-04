Χανιά

Τροχαίο: “Τρελή” πορεία αυτοκινήτου με τραυματία (εικόνες)

Αυτοκίνητο "καρφώθηκε" σε κρεπερί προκαλώντας ζημιές. Ένας τραυματίας.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στα Χανιά.

Συγκεκριμένα, αυτοκίνητο έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε κρεπερί στο κέντρο της πόλης, τραυματίζοντας ένα άτομο.

Η οδηγός του οχήματος, έχασε τον έλεγχο του Ι.Χ. για αδιευκρίνιστους λόγους και ακολούθησε μία ανεξέλεγκτη πορεία μέχρι που προσγειώθηκε στον εξωτερικό χώρο μίας κρεπερί, εμβολίζοντας παράλληλα και ένα άτομο που καθόταν σε παγκάκι, τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Ασθενοφόρο έσπευσε στο σημείο, απέναντι από το Εθνικό Στάδιο Χανίων, για να παραλάβει τον τραυματία, ο οποίος σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρει τραύματα στην σπονδυλική του στήλη.

Τέλος, έσπευσαν στο σημείο και δυνάμεις της τροχαίας Χανίων, για να ερευνήσουν το περιστατικό.

Πήγη: kriti360.gr

