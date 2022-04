Θεσσαλονίκη

Δολοφονία Άλκη: Γκράφιτι για τα γενέθλιά του (εικόνες)

Δύο καλλιτέχνες, δημιούργησαν ένα νέο γκράφιτι για τα γενέθλιά του Άλκη Καμπανού, κόντα στο σημείο που δολοφονήθηκε.

Ένα νέο γράφιτι, στη μνήμη του αδικοχαμένου, Άλκη Καμπανού, φιλάθλου του Άρη, δημιουργήθηκε εις μνήμην του.

Ο 19χρονος Άλκης, άφησε την τελευταία πνοή του τον περασμένο Φεβρουάριο στη Θεσσαλονίκη, μετά από άγρια επίθεση χούλιγκαν.

Δύο καλλιτέχνες, ο Θανάσης Ευαγγελόπουλος και ο Γιάννης Μπουζούκης, που έχουν μετατρέψει την περιοχή που δολοφονήθηκε ο νεαρός σε ένα "μνημείο" στο πρόσωπό του, χθες, ανήμερα των γενεθλίων του, φιλοτέχνησαν ένα ακόμη graffiti αυτή τη φορά στη συμβολή των οδών Γαζή και Πλαστήρα, πάνω στη βιτρίνα ενός ξενοίκιαστου καταστήματος, ακριβώς απέναντι από το σημείο της δολοφονίας.

Στο γράφιτι φαίνεται το πρόσωπο του 19χρονου φιλάθλου του Άρη και είναι γραμένη η φράση "Ποτέ Ξανά" που αποτέλεσε σύνθημα μετά τον θάνατό του.

Ο χρόνος που χρειάστηκε για την ολοκλήρωσή του, ήταν δύο περίπου ώρες, ενώ σχετικά με το αν οι δύο καλλιτέχνες, σχεδιάσουν κάτι ακόμη στο συγκεκριμένο σημείο, ο Θ. Ευαγγελόπουλος ανέφερε πως ίσως ετοιμαστεί κάτι σύντομα όχι όμως στον ίδιο χώρο αλλά σε σημείο που θα αποτελέσει έκπληξη.

Πηγή: grtimes.gr

