Καβάλα: Έκρηξη και φωτιά σε δεξαμενή πετρελαίου (εικόνες)

Άμεση ήταν η επέμβαση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην Καβάλα.

Λίγο πριν από τις έντεκα το βράδυ σβήστηκε η φωτιά που προκλήθηκε μια ώρα νωρίτερα στις χερσαίες εγκαταστάσεις επεξεργασίας πετρελαίου στην περιοχή της Νέας Καρβάλης του δήμου Καβάλας.

Η φωτιά ξέσπασε σε άδεια δεξαμενή πετρελαίου απόρροια μικρής έκρηξης που σημειώθηκε. Στη δεξαμενή γίνονταν πλύσεις και υπήρχαν μόνο υπολείμματα ελαίων πετρελαίου.

'Αμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Καβάλας, η οποία με ισχυρή δύναμη έφτασε στις εγκαταστάσεις και ξεκίνησε τις προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς προκειμένου να μην επεκταθεί και σε άλλα σημεία των εγκαταστάσεων.

Από την πυρκαγιά δεν κινδύνεψαν ανθρώπινες ζωές καθώς αυτό τον καιρό οι χερσαίες εγκαταστάσεις είναι σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας και σε αυτές εκτελούνται εργασίες συντήρησης και καθαρισμού.

Τα οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας παραμένουν στο χώρο των χερσαίων εγκαταστάσεων για τυχόν αναζωπυρώσεις, με βάση το σχέδιο ασφαλείας του εργοστασίου.

