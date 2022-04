Ηλεία

Τροχαίο - σοκ στο Επιτάλιο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκάρουν οι εικόνες από το σημείο του φρικτού τροχαίου. Τραυματίστηκε μία γυναίκα.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Πύργου-Κύαρισσίας, στο ύψος του Επιταλίου, με μια τραυματία.

Ενα ΙΧ εξετράπη της πορείας του και «τούμπαρε» με αποτέλεσμα το όχημα να μετατραπεί σε μια «μάζα» και την οδηγό να τραυματίζεται.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η οδηγός μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο νοσοκομείο.

Πηγή: patrisnews

Ειδήσεις σήμερα:

Γκάζι: Πυροβολισμοί έξω από κέντρο διασκέδασης (εικόνες)

Σεισμός στην Θήβα - Αισθητός και στην Αττική

Καιρός: Πρόσκαιρη επιδείνωση και χαλάζι την Κυριακή