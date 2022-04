Αχαΐα

Ρούλα Πισπιρίγκου: Ο κουμπάρος της διαψεύδει ότι είχαν ερωτική σχέση - Τι λέει ο δικηγόρος του

Διάψευση του νονού της Μαλένας για τα περί ερωτικού δεσμού του με τη Ρούλα Πισπιρίγκου. Η ανακοίνωση του πληρεξούσιου δικηγόρου του και οι αιχμές κατά των Αρχών.

Μετά την αποκάλυψη ότι η προφυλακισμένη για τον θάνατο της 9χρομης κόρης της Τζωρτζίνας Ρούλα Πισπιρίγκου διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση και πως αυτός ήταν ο λόγος που έφυγε από το σπίτι τους ο Μάνος Δασκαλάκης, πολλά ήταν τα σενάρια που κυκλοφόρησαν για το ποιο μπορεί να είναι αυτό το άτομο.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Κωνσταντίνος Κρεμμύδας, πληρεξούσιος δικηγόρος του νονού της Μαλένας, του πρώτου παιδιού της οικογένειας που πέθανε, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία διαψεύδει ότι ο εντολέας του είναι ο άνθρωπος που διατηρούσε ερωτικό δεσμό με τη Ρούλα Πισπιρίγκου.

«Πρόκειται για άθλια στοχοποίησή του, που σε κάθε περίπτωση αποτελεί σενάριο επιστημονικής φαντασίας και καμία σχέση δεν έχει με την πραγματικότητα και την αλήθεια», αναφέρει χαρακτηριστικά και αφού μιλά για «ανθρωποφαγία» και «κανιβαλισμό» στρέφεται κατά των Αρχών, οι οποίες όπως αναφέρει «με την παθητική τους στάση σε όσα εξελίσσονται, έχουν επιτρέψει αυτές τις συμπεριφορές, παρά την ευθύνη που έχουν για την εφαρμογή του νόμου, σε αδικήματα που σε πολλές περιπτώσεις διώκεται αυτεπάγγελτα».





Ολόκληρη η δήλωση του δικηγόρου

Πρόσφατα στα πλαίσια του «κυνηγιού μαγισσών», εντός του κοινωνικού κύκλου κατηγορούμενης, που έχει προφυλακιστεί για θάνατο τέκνου της, συντελείται μία βάναυση προσβολή στο πρόσωπο εντολέα μου και νονού της μικρής Μαλένας, ο οποίος από επαγγελματίες και μη, πολύπειρους τηλεσπιλωτές συνειδήσεων και τηλεδολοφόνους χαρακτήρων, φέρεται να διατηρούσε ερωτικό δεσμό με την κατηγορούμενη και να είναι ο φυσικός πατέρας θανόντος τέκνου.

Πρόκειται για άθλια στοχοποίησή του, που σε κάθε περίπτωση αποτελεί σενάριο επιστημονικής φαντασίας και καμία σχέση δεν έχει με την πραγματικότητα και την αλήθεια. Η καθημερινή βάναυση βεβήλωση της προσωπικότητάς του, καθώς και οι μομφές και οι απειλές που δέχεται από αυτόκλητους εκδικητές, που βλέπουν τον εαυτό τους ως εισαγγελέα και ανακριτή μαζί, καθιστά άμεση την ανάγκη για επέμβαση των δικαστικών αρχών και να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι υπαίτιοι.

Το επόμενο στάδιο αυτής της ανθρωποφαγίας και του κανιβαλισμού, αναρωτιέμαι ποιο θα είναι; Ο προπηλακισμός ή ακόμα και ακραίες βίαιες συμπεριφορές σε βάρος αθώων ανθρώπων;

Δυστυχώς, οι αρμόδιες δικαστικές και λοιπές εν γένει διωκτικές αρχές, με την παθητική τους στάση σε όσα εξελίσσονται, έχουν επιτρέψει αυτές τις συμπεριφορές, παρά την ευθύνη που έχουν για την εφαρμογή του νόμου, σε αδικήματα που σε πολλές περιπτώσεις διώκεται αυτεπάγγελτα.

Το μεγαλύτερο διακύβευμα για τη Δικαιοσύνη, αναφορικά με υποθέσεις που συγκεντρώνουν το δημόσιο ενδιαφέρον, είναι αφενός μεν πως αυτή θα λειτουργεί ανεξάρτητα και ανεπηρέαστη από την κοινή γνώμη, αφετέρου δε, πως θα προστατευθούν τυχαίοι, καθημερινοί άνθρωποι, που βρίσκονται στο ευρύτερο κοινωνικό και συγγενικό περιβάλλον του εκάστοτε κατηγορούμενου και αποτελούν «βορά» σε τρίτους, που υποκινούν, – για τα δικά τους προσωπικά συμφέρονται και προβολή, χωρίς να έχουν στοιχεία για τα λεγόμενά τους – τα πλήθη σε ανάρμοστες ψευδείς και λίαν προσβλητικές αναρτήσεις και συμπεριφορές.

Στα πλαίσια των ανωτέρω, καθίσταται πλέον επιβεβλημένη η τιμωρία αυτών που κατά παράβαση του νόμου προσβάλλουν τον εντολέα μου και την οικογένειά του μεταξύ άλλων και με σχόλια στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και η αστική του αποκατάσταση.

Πάτρα, 9-4-22

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Κωνσταντίνος Κρεμμύδας

