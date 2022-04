Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε κατάστημα και πολυκατοικία (εικόνες)

Η φωτιά έχει προκαλέσει αναστάτωση στην περιοχή. Επί τόπου ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε ψευδοροφή μεταξύ καταστήματος εστίασης και διαμερίσματος πολυκατοικίας στην περιοχή της Τούμπας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει μεταξύ καταστήματος αλλά και μίας πολυκατοικίας στην Τούμπα, σε ψευδοροφή. Στο σημείο επιχειρούν τέσσερα οχήματα με 10 πυροσβέστες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά που ξεκίνησε λίγο μετά τις 09:00 βρίσκεται σε εξέλιξη μέχρι και αυτή την ώρα, ωστόσο δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τους ανθρώπους που διαμένουν και βρίσκονται στο σημείο ενώ δεν χρειάστηκε να γίνει κάποια εκκένωση.

