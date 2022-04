Εύβοια

Αλιβέρι: Μεγάλη φωτιά κοντά σε εργοστάσιο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο.

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής στο Αλιβέρι στην Εύβοια, κοντά σε εργοστάσιο της ΔΕΗ.

Πιο συγκεκριμένα, η πυρκαγια, εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο – γαλβανιστήριο που βρίσκεται πολύ κοντά στον ΑΗΣ Αλιβερίου, το οποίο καίγεται ολοσχερώς.

#Πυρκαγιά σε επαγγελματικό χώρο στο Αλιβέρι Ευβοίας. Επιχειρούν 25 #πυροσβέστες με 10 οχήματα — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 10, 2022

Στο σημείο βρίσκονται πυροσβεστικές δυνάμεις από το κλιμάκιο Αλιβερίου ενώ αναμένονται και ενισχύσεις από τη Χαλκίδα.

Η φωτιά ξέσπασε κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και αυτή την ώρα ένα τεράστιο σύννεφο καπνού έχει σκεπάσει την ευρύτερη περιοχή.

Πηγή: evima.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Γκάζι: Πυροβολισμοί έξω από κέντρο διασκέδασης (εικόνες)

Τεχνητή νοημοσύνη – καρδιακή ανακοπή: Ο αλγόριθμος που προβλέπει καλύτερα από τους γιατρούς!

e-ΕΦΚΑ – ΟΑΕΔ: Οι πληρωμές της εβδομάδας