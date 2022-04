Φθιώτιδα

Δομοκός: Δεκάδες νεκρά ζώα από φωτιά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεκάδες αμνοερίφια βρήκαν τραγικό θάνατο από πυρκαγιά που ξέσπασε σε στάβλο.

Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι της Κυριακής (10/4) σε στάβλο στο χωριό Βαρδαλή του Δήμου Δομοκού.

Η πυρκαγιά, κατέστρεψε το μεγαλύτερο μέρος από τις εγκαταστάσεις μέσα στις οποίες παγιδεύτηκε και σημαντικός αριθμός αιγοπροβάτων, παρά τη μεγάλη προσπάθεια του ιδιοκτήτη κι άλλων κατοίκων του χωριού, να τα σώσουν.

Στο σημείο έσπευσαν οκτώ συνολικά πυροσβέστες με τρία οχήματα από το ΠΚ Δομοκού, καθώς και 10τονο όχημα από την ΠΥ Λαμίας.

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης τ5α ζώα που κάηκαν ήταν περίπου 300 και μάλιστα η πυρκαγιά ήταν τόσο μεγάλη που φαινόταν ακόμη και από την παλιά εθνική Λαμίας - Καρδίτσα.

Τα αίτια που προξένησαν την πυρκαγιά είναι μέχρι στιγμής άγνωστα.

Πηγή: lamiareport.gr

Ειδήσεις σήμερα:

e-ΕΦΚΑ – ΟΑΕΔ: Οι πληρωμές της εβδομάδας

Σεισμός στην Θήβα - Αισθητός και στην Αττική

Τεχνητή νοημοσύνη – καρδιακή ανακοπή: Ο αλγόριθμος που προβλέπει καλύτερα από τους γιατρούς!