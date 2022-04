Μαγνησία

Μακρινίτσα: Γυναίκα σκοτώθηκε ενώ έκανε αναρρίχηση

Τραγική εξέλιξη είχε η αναρρίχηση για μία γυναίκα στο Πήλιο. Επιχείρηση για την ανάσυσρη της σορού της.

Ένα τραγικό περιστατικό συνέβη στο Μέγα Ρέμα της Μακρινίτσας, όταν η καταρρίχηση για μία γυναίκα ήταν μοιραία.

Η γυναίκα έκανε καταρρίχηση με μια ομάδα αθλητών και όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, έπεσε στο ρέμα και έχασε τη ζωή της.

Στο σημείο, βρέθηκε ΕΚΑΒ, πυροσβεστική και αστυνομία και γίνονται προσπάθειες για τον εντοπισμό της.

Η γυναίκα μετείχε σε ομάδα καταρρίχησης στο Φαράγγι του Μεγάλου Ρέματος και στο σημείο μεταβαίνει και ομάδα της ΕΜΑΚ για να ανασύρει τη σορό από το νερό.

Πηγή: gegonota.news

