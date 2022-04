Κορινθία

Κόρινθος: κάτοικος εντόπισε όλμο (εικόνες)

Το σημείο έχει αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας και μεταβαίνουν πυροτεχνουργοί του στρατού.

Συναγερμός σήμανε στο Βέλο Κορινθίας όταν εντοπίστηκε ένας όλμος από κάτοικο της περιοχής.

Πιο συγκεκριμένα, κάτοικος της περιοχής εντόπισε έναν παλιό όλμο από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο στην θέση «Τουρκογέφυρα» στο Βέλο στο δρόμο που συνδέει το Βέλο με το Βασιλικό και το Μούλκι, και ενημέρωσε την Αστυνομία.

