Μακρυνίτσα - καταρρίχηση: Έπεσε από 20 μέτρα και μπλέχτηκε στα σχοινιά

Πραγματική τραγωδία σε οργανωμένη καταρρίχηση, με μία γυναίκα να χάνει τη ζωή της με εφιαλτικό τέλος.

Σε τραγωδία κατέληξε η προσπάθεια καταρρίχησης από την Μακρυνίτσα προς τους πρόποδες του Πηλίου, στον Αγιο Ονούφριο, όταν σήμερα το απόγευμα μία γυναίκα έχασε την ζωή της.

Το δυστύχημα συνέβη στο Μέγα Ρέμα, κάτω από την Μακρυνίτσα και μάλιστα σε οργανωμένη καταρρίχηση, όταν η γυναίκα έπεσε στο βάραθρο και από ύψος περίπου 20 μέτρων κατέληξε στους καταρράκτες του ρέματος απ’ όπου λίγο πριν τις 6.30 το απόγευμα ανασύρθηκε νεκρή από τους πυροσβέστες και τους εθελοντές που έσπευσαν στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα έχασε την ζωή της από πνιγμό, διότι με την πτώση της έμπλεξαν τα σχοινιά της καταρρίχησης στα πόδια της και το σώμα της έμεινε κρεμασμένο στον αέρα, αλλά το κεφάλι της βρισκόταν μέσα στο νερό στην μικρή λιμνοδεξαμενή που δημιουργείται από τους καταρράκτες

Η άτυχη γυναίκα ήταν εκπαιδευτικός μουσικός και ήταν πολύ γνωστή στην κοινωνία του Βόλου λόγω της συμμετοχής της σε εθελοντικά και οικολογικά κινήματα.

