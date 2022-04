Κυκλάδες

Μύκονος: Πυροβολισμοί μετά από τροχαίο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας τραυματίας μετά το περιστατικό, στο οποίο πρωταγωνίστησαν δυο οδηγοί αλβανικής καταγωγής.

Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην Μύκονο, στο δρόμο Άνω Μερά-Χώρα έξω από τις αποθήκες του Caprice.

Μετά από τη σύγκρουση δυο αυτοκινήτων στα οποία οι οδηγοί ήταν αμφότεροι αλβανικής καταγωγής, επικράτησε αναταραχή κι ακούστηκαν πυροβολισμοί!

Από τη σύγκρουση των αυτοκινήτων τραυματίστηκε ο ένας οδηγός και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η κυκλοφορία διακόπηκε προσωρινά και η Αστυνομία έσπευσε στην περιοχή για να διεξάγει έρευνες τόσο για το τροχαίο ατύχημα, όσο και για τους πυροβολισμούς.

Πηγή: mykonosvoice.gr

Ειδήσεις σήμερα:

ΝΒΑ: Ο Τζοέλ Εμπίντ πρώτος σκόρερ της σεζόν

Ουκρανία – Καντίροφ: Θα κατακτήσουμε και το Κίεβο μετά το Ντονμπάς

Προεδρικές εκλογές στη Γαλλία: Νικητής του πρώτου γύρου ο Μακρόν