Χαλκιδική

Φωτιά στην Χαλκιδική

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Επί τόπου η Πυροσβεστική.

Σε εξέλιξη είναι από νωρίς το πρωί επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς που ξέσπασε σε δύσβατη δασική περιοχή, στη Μόλα Καλύβα, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής.

Στο σημείο επιχειρούν 150 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 40 οχήματα και 4 αεροσκάφη, τύπου Καναντέρ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν απειλούνται σπίτια, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μόλα Καλύβα Χαλκιδικής. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

