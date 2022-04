Αχαΐα

Πάτρα: Επίθεση με μολότοφ στο τμήμα Μεταγωγών της Αστυνομίας

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, αλλά υπέστησαν ζημιές σταθμευμένα αστυνομικά οχήματα.

Επίθεση με επτά βόμβες μολότοφ εξαπέλυσαν τέσσερις άγνωστοι δράστες σήμερα στις 4 το πρωί κατά του κτιρίου που στεγάζεται το τμήμα Μεταγωγών της Αστυνομίας, στην Πάτρα.

Ειδικότερα, οι άγνωστοι δράστες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, προσέγγισαν αρχικά το κτήριο που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, επί της οδού Ιωάννου Βλάχου, κοντά στην πλατεία Ψηλών Αλωνίων και στην συνέχεια πέταξαν τις βόμβες μολότοφ.

Αμέσως μετά, οι άγνωστοι δράστες τράπηκαν σε φυγή, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, από την εκτόξευση των βομβών δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, αλλά υπέστησαν ζημιές δύο σταθμευμένα οχήματα της Αστυνομίας.

Αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών, στο πλαίσιο των ερευνών που διενεργούν για τον εντοπισμό των δραστών, έχουν συλλέξει υπολείμματα από τις βόμβες μολότοφ, ενώ αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό από γειτονικές κάμερες ασφαλείας.

Παράλληλα, έχουν λάβει κατάθεση από τον σκοπό του τμήματος, ενώ αναζητούν μαρτυρίες από άτομα που πιθανόν να διέρχονταν από την περιοχή την στιγμή της επίθεσης.

