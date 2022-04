Ηλεία

Πύργος: Κατασχέθηκαν σκληρά ναρκωτικά και 113700 ευρώ

Εξαρθώθηκε σπείρα που γέμιζε τις πιάτσες με ναρκωτικά. Χειροπέδες σε δύο άντρες και μία γυναίκα.

Σπείρα που διακινούσε ποσότητες ναρκωτικών εξάρθρωσαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Πύργου, συλλαμβάνοντας δύο άνδρες, ηλικίας 49 και 60 ετών, και μία γυναίκα 45 ετών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, όπως προέκυψε από τις έρευνες των ανδρών της Δίωξης Ναρκωτικών, ο 60χρονος μετέβαινε σε περιοχές της Αττικής και προμηθευόταν συστηματικά από τον 49χρονο και την 45χρονη ποσότητες ηρωίνης, τις οποίες στη συνέχεια διακινούσε σε τοξικομανείς στην Ηλεία.

Χθες το απόγευμα, Κυριακή 10 Απριλίου, ο 60χρονος προμηθεύτηκε από τον 49χρονο και τη 45χρονη 88 γραμμάρια ηρωίνης, σε περιοχή της Αττικής, προκειμένου να τα διακινήσει στην Ηλεία.

Αμέσως μετά οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Πύργου συνέλαβαν τον 60χρονο, στην κατοχή του οποίου βρήκαν και την ποσότητα ηρωίνης, ενώ εντόπισαν και ακινητοποίησαν τον 49χρονο και τη 45χρονη.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι και σε χώρο αποθήκευσης ναρκωτικών του 49χρονου και της 45χρονης, οι αστυνομικοί βρήκαν περίπου δύο κιλά ηρωίνης, 98 γραμμάρια κοκαΐνης, καθώς και περισσότερα από 19 κιλά πλακών άγνωστης χημικής σύνθεσης, η οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, χρησιμοποιείται πιθανώς για τη νόθευση των ναρκωτικών ουσιών.



Επίσης, οι αστυνομικοί βρήκαν τρεις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, ενώ σε υπόγειο χώρο εντόπισαν πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο για τη νόθευση και επεξεργασία των ναρκωτικών.

Παράλληλα, στο σπίτι του 49χρονου και της 45χρονης βρέθηκε ένα χρηματοκιβώτιο, μέσα στο οποίο υπήρχε το χρηματικό ποσό των 113.700 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, ενώ η Δίωξη Ναρκωτικών συνεχίζει τις έρευνες για την υπόθεση.

