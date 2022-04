Κυκλάδες

Έγκλημα στην Τήνο: Αποδοκιμάστηκε στη Σύρο ο 90χρονος (βίντεο)

Οι πιθανές ποινές που αντιμετωπίζει ο ηλικιωμένος που σκότωσε τον 52χρονο στην Τήνο.

Στη Σύρο έφτασε νωρίς το απόγευμα ο 90χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε τον 52χρονο γείτονά του, το πρωί της Κυριακής.

Ο ηλικιωμένος έφτασε με χειροπέδες, με το πλοίο της γραμμής, προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου.

Κατεβαίνοντας από το καράβι, δέχθηκε αποδοκιμασίες από παριστάμενους.

Ο 90χρονος είναι αντιμέτωπος με την ποινή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της παράνομης οπλοφορίας, ο νόμος ωστόσο προβλέπει ότι, εκτός της ποινής των ισοβίων, τυχόν ποινή του πρόκειται να την εκτίσει κατ’οίκον, λόγω της ηλικίας του.

Σοβαρό είναι το ενδεχόμενο να νοσηλευτεί και σε ψυχιατρική κλινική.

Πηγή: cyclades24.gr

