Κορινθία

Κορινθία: Φωτιά την Ευρωστίνη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική περιοχή της Κορινθίας, το απόγευμα της Δευτέρας.

(εικόνα αρχείου)

Πυρκαγιά ξέσπασε τις απογευματινές ώρες σε δασική έκταση στην Ευρωστίνη Κορινθίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά καίει σε δασικό κομμάτι, ωστόσο υπάρχουν κάποια σημεία με χαμηλή βλάστηση, ενώ μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες και δεν υπάρχει αναφορά για ισχυρούς ανέμους στην περιοχή.

Στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 10 οχήματα ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Ειδήσεις σήμερα:

Άγιος Παντελεήμονας - Πατέρας παιδιών: “Η κοινωνική υπηρεσία τα βρήκε όλα καλά στο σπίτι... τρώγλη” (βίντεο)

Βίντεο: Αστυνομικοί σπάνε πόρτα για να διασώσουν λιπόθυμη έγκυο

Θεσσαλονίκη: ο αέρας έριξε κοριτσάκι στη θάλασσα