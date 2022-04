Κορινθία

Λουτράκι: αδέσποτος σκύλος επιτέθηκε άγρια σε γυναίκα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αδέσποτος σκύλος επιτέθηκε σε γυναίκα και την τραυμάτισε σοβαρά.

Επίθεση από αδέσποτο σκύλο δέχθηκε μία γυναίκα στο παραλιακό πάρκο του Λουτρακίου, την Κυριακή.

Στο σημείο έσπευσε η Αστυνομία, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε το Κέντρο Υγείας Λουτρακίου.

Το Κέντρο Υγείας κατέγραψε το συμβάν, όπως και το Νοσοκομείο Κορίνθου.

Οι φωτογραφίες από τα τραύματα της γυναίκας:

Πηγή: loutrakiblog.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Η Σμαράγδα Καρύδη... “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Πέθανε ο Γιάννης Κυριόπουλος

Μαλένα - Ίριδα: Νέα ιατροδικαστική εξέταση για τους θανάτους τους