Βόλος: Aπειλούσε τη γιαγιά του ότι θα της πιει το αίμα με…καλαμάκι!

Συνολική ποινή φυλάκισης τριών ετών και δύο μηνών περίμενε έναν 40χρονο από τη Σούρπη που δικάστηκε στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου το Σάββατο, κρίθηκε ένοχος για εξύβριση και ενδοοικογενειακή απειλή και καταδικάστηκε χωρίς αναστολή και η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Ο δράστης θα μεταφερθεί στις φυλακές Λάρισας, ενώ είχε καταδίκη με φυλάκιση 2 ετών και 4 μηνών για ενδοοικογενειακή εξύβριση με απειλή τον Δεκέμβριο του 2021 και του είχε δοθεί αναστολή με τον όρο να μη μένει στο σπίτι της γιαγιάς του.

Ο δράστης πήγε το μεσημέρι της Παρασκευής στο σπίτι, που μένουν η γιαγιά και ο θείος του και είναι κοντά στο πατρικό του, όπου διαμένει μόνος στο ίδιο χωριό, πήγε ένα μαχαίρι από το σπίτι της γιαγιά του, η ίδια κατέθεσε ότι της το έβαλε στον λαιμό, απείλησε ότι «θα της πιεί το αίμα με το καλαμάκι».

Μετά την καταγγελία της 86χρονης, ο δράστης συνελήφθη, παραγγέλθηκε εξέταση από ψυχίατρο, οι γιατροί έκριναν ότι δεν χρήζει νοσηλείας και δικάστηκε στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο το Σάββατο για τα αδικήματα ενδοοικογενειακής απειλής, παράνομης οπλοφορίας μαχαιριού και εξύβρισης.

Στο Δικαστήριο ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι έβρισε τη γιαγιά του, όταν πήγε στο σπίτι της να φορτίσει το επαναφορτιζόμενο ραδιόφωνό του, αλλά οι υπόλοιπες κατηγορίες είναι ψέματα, γιατί δεν τον συμπαθεί.

Τελικά κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή απειλή και εξύβριση και αθωώθηκε για την οπλοφορία, καθώς το μαχαίρι το πήρε από την κουζίνα του σπιτιού της γιαγιάς του και δεν το είχε μαζί του.

Η πρόταση του εισαγγελέα ήταν φυλάκιση 3 ετών για την ενδοοικογενειακή απειλή και έξι μηνών για την εξύβριση και τελικά καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 ετών και δύο μηνών, χωρίς αναστολή και η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη, που σημαίνει ότι θα οδηγηθεί στις φυλακές.

Επίσης το Δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβαστεί αντίγραφο της δικογραφίας στην Εισαγγελία, που θα διερευνήσει αν υπάρχουν άλλες αξιόποινές πράξεις, όπως η απόπειρα σωματικής βλάβης που ισχυρίστηκε στην καταγγελία της η γιαγιά του κατηγορούμενου.

Σημειώνεται ότι ο 40χρονος είχε καταδικαστεί τον Δεκέμβριο του 2021 για ενδοοικογενειακή απειλή και εξύβριση κατά της γιαγιάς του σε φυλάκιση 2 ετών και 4 μηνών, με αναστολή, υπό τον όρο ότι δεν θα έμενε στο σπίτι της γιαγιάς του, οπότε η υπόθεση παραπέμπεται εκ νέου στο Δικαστήριο, για να αποφασίσει αν υπήρξε παραβίαση των όρων αναστολής της συγκεκριμένης ποινής.

