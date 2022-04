Λάρισα

Λάρισα: θρίλερ με πτώμα στον Πηνειό (εικόνες)

Οι πρώτες πρώτες πληροφορίες για το μακάβριο εύρημα στη Λάρισα.

Το πτώμα ενός άνδρα βρέθηκε στην κοίτη του Πηνειού που διαπερνά την πόλη της Λάρισας και πιο συγκεκριμένα, κάτω από τον Άγιο Αχίλλιο, στο λιμανάκι.

Τη σορό εντόπισαν περαστικοί και αμέσως ειδοποίησαν τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική, η ΕΜΑΚ, Αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του άνδρα από το ποτάμι ολοκληρώθηκε, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για άνδρα περίπου 60 ετών.

Πηγή: larissanet.gr

