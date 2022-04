Ηράκλειο

Ηράκλειο: Ληστεία σε φαρμακείο με την απειλή μαχαιριού

Τον τρόμο βίωσαν δύο γυναίκες που βρίσκονταν σε φαρμακείο στο Ηράκλειο.

Συνελήφθη το πρωί της Τρίτης από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου, ημεδαπός κατηγορούμενος για ληστεία που διαπράχθηκε σε φαρμακείο, το απόγευμα της Δευτέρας.

Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με την αστυνομία, μπήκε έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και με την απειλή αιχμηρού αντικειμένου, εξανάγκασε την ιδιοκτήτρια και μια υπάλληλο να του παραδώσουν το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ από την ταμειακή μηχανή. Μετά από έρευνα των αστυνομικών που έφτασαν στο σημείο, ο δράστης αναζητήθηκε και συνελήφθη.

Σε έρευνα στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 129 ευρώ ως μέρος των αφαιρεθέντων χρημάτων, ένα μαχαίρι, τα είδη ένδυσης και υπόδησης που φορούσε την ημέρα της ληστείας, καθώς και μια δίκυκλη μοτοσυκλέτα που χρησιμοποίησε για τη ληστεία. Η μοτοσυκλέτα κατασχέθηκε, ενώ το χρηματικό ποσό αποδόθηκε στις παθούσες. Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου.

