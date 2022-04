Ρεθύμνου

Ρέθυμνο: Είχε την κοκαΐνη στο θερμοσίφωνα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνελήφθη ένας άνδρας ο οποίος εθεάθη να διακινεί ναρκωτικά στην πόλη.

Συνελήφθη Έλληνας για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στο Ρέθυμνο μετά από συντονισμένες ενέργειες του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνης.

Συγκεκριμένα οι αστυνομικοί, ύστερα από αξιοποίηση στοιχείων, αντιλήφθηκαν ότι ο συλληφθείς προέβαινε στην κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην πόλη του Ρεθύμνου. Οργανώθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκε ο συγκεκριμένος άνδρας να μεταβαίνει με δίκυκλη μοτοσυκλέτα σε υπαίθριο σημείο και στη συνέχεια συνελήφθη.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στον ίδιο και στο υπαίθριο σημείο όπου μετέβη καθώς και στην οικία του, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν: «360 γραμμάρια κοκαΐνης, το χρηματικό ποσό των 1.965 ευρώ, ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες, ζυγαριά ακριβείας, κινητό τηλέφωνο, μία συσκευασία φαρμακευτικού σκευάσματος, περιέχουσα θρυμματισμένα δισκία του εν λόγω σκευάσματος, προοριζόμενο για νόθευση των ποσοτήτων κοκαΐνης ενώ επιπλέον κατασχέθηκε η δίκυκλη μοτοσυκλέτα ως μέσο διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με το cretapost.gr, ο άνδρας είχε κρύψει την κοκαΐνη στο θερμοσίφωνα.

Η προανάκριση διενεργείται από Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας.

Εικόνες: cretapost.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη Μπάμπη Αναγνωνστόπουλου: “έπαιζε θέατρο από την πρώτη στιγμή”

Κορονοϊός: δεκάδες νεκροί και 15690 νέα κρούσματα την Τρίτη

Ελ.Βενιζέλος: Σπείρα έκλεβε επιβάτες του αεροδρομίου (εικόνες)