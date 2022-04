Κυκλάδες

Έγκλημα στην Τήνο: Στη φυλακή ο 90χρονος

Προφυλακίστηκε ο 90χρονος που σκότωσε εν ψυχρώ τον 52χρονος αγιογράφο. Το σκεπτικό της απόφασης.

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 90χρονος, ο οποίος πυροβόλησε και σκότωσε εν ψυχρώ τον 52χρονο αγιογράφο στην Τήνο το μεσημέρι της Κυριακής σε ένα έγκλημα που σόκαρε τόσο την μικρή κοινωνία του κυκλαδίτικου νησιού, όσο και το πανελλήνιο.

Ο δράστης απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας την Τρίτη σε μια διαδικασία που είχε διάρκεια περίπου τρεις ώρες. Ο ίδιος, επικαλέστηκε το προχωρημένο της ηλικίας του, ισχυριζόμενος ότι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, μεταξύ των οποίων και η γεροντική άνοια.

Παρά το προχωρημένο της ηλικίας του και τις πιθανότητες περί μη φυλάκισης και εξέτισης της ποινής με κατ’ οίκον περιορισμό, με τη σύμφωνη γνώμη της ανακρίτριας και του εισαγγελέα Πρωτοδικών, ο 90χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος με το σκεπτικό ότι τέλεσε ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και είναι επικίνδυνος για την κοινωνία να επαναλάβει κι άλλα εγκλήματα.

Επέστρεψε στα κρατητήρια του Αστυνομικού Τμήματος Ερμούπολης και τα επόμενα 24ωρα θα οδηγηθεί στις φυλακές με πιθανότερο ενδεχόμενο το Κατάστημα Κράτησης της Χίου.

