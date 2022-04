Σάμος

Σάμος: ανοίγει η εφαρμογή για τους σεισμόπληκτους

Να τροποποιήσουν τις αιτήσεις τους στο arogi.gov.gr μπορούν οι πληγέντες από το σεισμό της Σάμου.

Ανοίγει εκ νέου η πλατφόρμα arogi.gov.gr για τους σεισμόπληκτους δικαιούχους της Σάμου που θέλουν να τροποποιήσουν την υφιστάμενη δήλωσή τους για τη χορήγηση πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής, σε συνέχεια της δημοσίευσης της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης Αριθμ. 46960 ΕΞ 2022 (ΦΕΚ B' 1714/08.04.2022) όπως επισημαίνει σε ανακοίνωση του ο υφυπουργός στο Πρωθυπουργό, Αρμόδιος για Θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος.

Επισημαίνει ότι έτσι, παρέχεται η δυνατότητα σε όσους δικαιούχους έχουν υποβάλει ήδη αίτηση πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής, αλλά δεν αποζημιώθηκαν λόγω ελλείψεων ή σφαλμάτων στην αίτησή τους, να διορθώσουν τα στοιχεία τους, ώστε να λάβουν και αυτοί το ποσό που τους αναλογεί.

Σε σχετική του δήλωση ο υφυπουργός στο Πρωθυπουργό, Αρμόδιος για Θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, ανέφερε:

«Σύμφωνα με τη σχετική κοινή υπουργική απόφαση, ανοίγει για το διάστημα μεταξύ 11ης και 26ης Απριλίου 2022 η ψηφιακή πλατφόρμα arogi.gov.gr για τους συμπολίτες μας που επλήγησαν από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020 στη Σάμο, προκειμένου να τροποποιήσουν την αίτησή τους που υπέβαλαν εμπρόθεσμα κατά την περίοδο. Έτσι, η Κυβέρνηση παρέχει τη δυνατότητα στους δικαιούχους που δεν συμπλήρωσαν σωστά την αίτησή τους, να διορθώσουν τα όποια σφάλματα ή παραλείψεις, προκειμένου να λάβουν κανονικά το ποσό πρώτης αρωγής που τους αναλογεί. Ειδικά για την περίπτωση του σεισμού στη Σάμο, υπέβαλαν αίτηση στο arogi.gov.gr 547 ΑΦΜ, εκ των οποίων οι 350 ΑΦΜ έλαβαν κανονικά πρώτη αρωγή, συνολικού ύψους 2.660.205,45 ευρώ. Για τις περιπτώσεις των ΑΦΜ που δεν αποζημιώθηκαν, εντοπίστηκαν ορισμένες παραλείψεις ή σφάλματα, όπως υποβολή δελτίου επανελέγχου με διαφορετικό όνομα από το αντίστοιχο του αιτούντος, επισύναψη δελτίου ταχείας αυτοψίας και μη επισύναψη του απαιτούμενου δελτίο επανελέγχου. Επίσης, για ορισμένα ακίνητα δεν χορηγήθηκε πρώτη αρωγή, καθώς αυτά χαρακτηρίστηκαν από τους μηχανικούς της ΔΑΕΦΚ ως εξοχικά, ακατοίκητα, αποθήκες ή εγκαταλελειμμένα».

Υπενθυμίζεται ότι οι δικαιούχοι που έλαβαν πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής θα πρέπει να υποβάλουν -αν δεν το έχουν πράξει ήδη- αίτηση για στεγαστική συνδρομή στο αρμόδιο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Τέλος, σε περίπτωση τροποποίησης της αίτησης και εφόσον έχει ήδη καταβληθεί ενίσχυση που υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει μετά την τροποποίηση της αίτησης, το υπερβάλλον ποσό επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό, βεβαιώνεται και εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων.

