Βόλος - ενδοοικογενειακή βία: επιτέθηκε στη σύζυγό του με... μπρίκι

Η γυναίκα, τρομοκρατημένη τον τραυμάτισε ελαφρα στο χέρι.

Ένα... περίεργο περιστατικό συνέβη στον Βόλο.

Για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, ενδοοικογενειακή απειλή, εξύβριση και οπλοχρησία κατηγορείται ένας 74χρονος στον Βόλο, ο οποίος πέταξε ένα μπρίκι στο κεφάλι της συζύγου του, με τηνίδια να τον τραυματίχει ελαφρά με ένα μαχαίρι.

Ο ηλικιωμένος θα δικαστεί μεθαύριο Παρασκευή στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου και μέχρι τότε αφέθηκε ελεύθερος με τον όρο να απομακρυνθεί από την οικογενειακή στέγη, κάτι που προκάλεσε την αντίδρασή του, καθώς δήλωσε ότι δεν έχει που να μείνει και δεν μπορεί να φύγει από το σπίτι του, για να μείνει η γυναίκα.

Το περισταιτικό, συνέβη νωρίς το βράδυ της Δευτέρας, όταν ο σύζυγος, όπως αναφέρει στη μήνυσή της η γυναίκα, επέστρεψε στο σπίτι μεθυσμένος και άρχισε να φωνάζει «να φύγετε από το σπίτι» και να τη βρίζει. Στη συνέχεια της επιτέθηκε, πετώντας της ένα μπρίκι στο κεφάλι.

Η γυναίκα που είναι 58 χρονών, όταν είδε ότι την πλησίαζε απειλητικά, πήρε ένα μαχαίρι από την κουζίνα και του προκάλεσε μια αμυχή στο χέρι.

Μετά το επεισόδιο η γυναίκα τηλεφώνησε στην αστυνομία, ο δράστης συνελήφθη και στη συνέχεια κατέθεσε μήνυση σε βάρος του.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε χθες στα Δικαστήρια, αλλά η δίκη αναβλήθηκε, για να προσκομιστεί μια ιατρική γνωμάτευση και θα γίνει την Παρασκευή.

