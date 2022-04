Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Στη Δικαιοσύνη τρεις για διακίνηση “ροζ” βίντεο

Στα κινητά τριών ατόμων βρέθηκε το βίντεο, που οδήγησε τις Αρχές στην άμεση παραπομπή τους στη Δικαιοσύνη.

Στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να δικαστούν, διά απευθείας κλήσεως, τρία άτομα που κατηγορούνται για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, πράξη που συνδέεται με τη διακίνηση «ροζ» βίντεο και θύμα μία νεαρή γυναίκα.

Είχε προηγηθεί έρευνα της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ., κατά την οποία εξετάστηκε αρχικά η εκδοχή το επίμαχο υλικό να συνδέεται με την υπόθεση της 24χρονης που είχε καταγγείλει ότι έπεσε θύμα βιασμού σε πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν, σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης.

Από την έρευνα όμως δεν διαπιστώθηκε το πρόσωπο που εμφανίζεται στο βίντεο να είναι η 24χρονη. Ωστόσο, εντοπίστηκαν τρία άτομα, στα κινητά των οποίων βρέθηκε το βίντεοκαι γι' αυτόν τον λόγο παραπέμφθηκαν σε δίκη.

