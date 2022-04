Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτης κακοποίησε σκύλο

Ταυτοποιήθηκε ο διαρρήκτης που ενώ δεν έκλεψε το σπίτι που άνοιξε, τραυμάτισε το σκύλο του.

(εικόνα αρχείου)

Διαρρήκτης κατηγορείται ότι κακοποίησε σκύλο, όταν μαζί με συνεργό του μπήκαν τον περασμένο Οκτώβριο σε διαμέρισμα στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, με σκοπό την κλοπή.

Παρότι οι δράστες δεν αφαίρεσαν κάτι, εντούτοις δεν δίστασαν να τραυματίσουν το σκύλο στην προσπάθειά τους να φύγουν κι ενώ εκείνος αντιλήφθηκε την παρουσία τους.

Η αστυνομική έρευνα οδήγησε στην ταυτοποίηση ενός εκ των δραστών και, σύμφωνα με ανακοίνωση, πρόκειται για 38χρονο (Έλληνα) σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία.

Οι έρευνες για τον συνεργό του συνεχίζονται.

