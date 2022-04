Έβρος

'Εβρος: Διάσωση μεταναστών στο Διδυμότειχο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης. Πόσα παιδιά βρίσκονται ανάμεσα στους παράνομους μετανάστες

(εικόνα αρχείου)

Στο Διδυμότειχο εξελίχθηκε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ στο Πύθιο. Δεκάδες μετανάστες βρέθηκαν εγκλωβισμένοι σε νησίδα του ποταμού Έβρου.

Οι παράνομοι μετανάστες που εγκλωβίστηκαν είναι 27. Ενημερώθηκαν, αρχικά, η αστυνομία και οι συνοριοφύλακες, ενώ στη συνέχεια κλήθηκε και η πυροσβεστική από το Διδυμότειχο.

Έγινε επιχείρηση διάσωσης με τη συνδρομή της ΕΜΑΚ του ΠΣ. Μεταφέρθηκαν στην Ορεστιάδα για καταγραφή και ταυτοποίηση.

Ανάμεσά τους 17 άνδρες, 6 γυναίκες και 4 ανήλικα.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 12,8% η ανεργία τον Φεβρουάριο

Πόλεμος στην Ουκρανία - Ζελένσκι: Οι Ρώσοι χρησιμοποιούν βόμβες φωσφόρου

Κορονοϊός – Πλεύρης: Τέλος στα πιστοποιητικά εμβολιασμού από τον Μάιο