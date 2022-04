Χανιά

Σφακιά: Επιχείρηση εντοπισμού άνδρα σε φαράγγι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κινητοποίηση ήταν άμεση, με τρία οχήματα και 5 άνδρες,

(εικόνα αρχείου)



Επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη μεταφορά ενός Ιταλού που διέσχιζε το φαράγγι της Αράδαινας, στα Σφακιά, στήθηκε το μεσημέρι, με τη συμμετοχή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ανώπολης και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βρυσών.

Ο 45χρονος Ιταλός, ενώ βρισκόταν στο φαράγγι, υπέστη διάστρεμμα στο πόδι με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συνεχίσει. Ο ίδιος, περίπου στις 14.15, ειδοποίησε το ξενοδοχείο στο οποίο διαμένει, και το ξενοδοχείο με τη σειρά του ειδοποίησε την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η κινητοποίηση ήταν άμεση, με τρία οχήματα και 5 άνδρες, που προσέγγισαν τον Ιταλό, τον μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο και τον παρέδωσαν στο ΕΚΑΒ.

πηγή: cretalive.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Αχαρνές: Συναγερμός για φωτιά σε προαύλιο κτηρίου

Πόλεμος στην Ουκρανία - Ζελένσκι: Οι Ρώσοι χρησιμοποιούν βόμβες φωσφόρου

Κορονοϊός – Πλεύρης: Τέλος στα πιστοποιητικά εμβολιασμού από τον Μάιο