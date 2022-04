Θεσσαλονίκη

Καμάρα: Παιδί παρασύρθηκε από φορτηγάκι (βίντεο)

Σκηνές τρόμου και απόγνωσης το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ένα παιδί που περπατούσε με τον πατέρα του στο κέντρο της Θεσσαλονίκης παρασύρθηκε από διερχόμενο φορτηγάκι.

Το σκηνικό έλαβε χώρα το απόγευμα της Τετάρτης στη διάβαση της Καμάρας.

Το 6χρονο πήρε στην αγκαλιά του ο πατέρας του, ο οποίος και επιχείρησε να το συνεφέρει, αφού φαινόταν πως είχε χάσει τις αισθήσεις του.

Μάλιστα, ο άνδρας πήγε να επιτεθεί στον οδηγό από το φορτηγάκι, όμως, αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο τον συγκράτησαν.

Το παιδάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και υποβλήθηκε σε εξετάσεις.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί είναι ελαφρά τραυματισμένο και εκτός κινδύνου.

Ο οδηγός του οχήματος παρέμεινε στο σημείο και έδωσε κατάθεση στους αστυνομικούς.

