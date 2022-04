Αιτωλοακαρνανία

Αγρίνιο: άνδρας αυνανιζόταν μπροστά σε ανήλικη

Τον τρόμο έζησε μία 14χρονη στο Αγρίνιο όταν δέχτηκε σεξουαλική παρενόχληση στη μέση του δρόμου.

Ένα ακόμη περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης και μάλιστα με θύμα μία ανήλικη έλαβε χώρα στο Αγρίνιο και μάλιστα στη μέση του δρόμου.

Πιο συγκεκριμένα, λίγο πριν τις 10:00 το βράδυ της Τετάρτης στην οδό Μαβίλη, όταν άγνωστος άνδρας κατέβασε το παντελόνι του και άρχισε να αυνανίζεται μπροστά σε 14χρονη μαθήτρια.

Ο άνδρας δεν ήταν γνωστός στο κορίτσι που όπως φαίνεται τον έβλεπε για πρώτη φορά. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, όταν η 14χρονη είδε τον άγνωστο να αυνανίζεται, κάλεσε σε βοήθεια αλλά εκείνος τράπηκε σε φυγή πριν φτάσει στο σημείο η Αστυνομία.

Το κορίτσι μετέβη στο Αστυνομικό Μέγαρο για κατάθεση και από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αγρινίου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του άνδρα, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα ώστε να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία του.

